Charles-Philippe David et le refus de concéder de Trump | «Ce n'est pas une obligation constitutionnelle»

« Ce n'est pas une obligation constitutionnelle pour un adversaire de reconnaitre sa défaite, c'est une tradition politique (...) Ce n'est parce que Trump ne concède pas que ça change quoi que ce soit aux résultats et aux obligations de continuer le parcours vers la présidence de Joe Biden (...) Si Trump décide de mettre des bâtons dans les roues de son gouvernement qu'il mène, s'il décide de ne pas collaborer avec l'équipe de Biden, ça pose problème et c'est une première. Là, on s'aventure en territoire inconnu et je ne sais pas qui, un moment donné, devra tout de même intimer presque l'ordre au président de laisser les équipes administratives faire leur travail. »