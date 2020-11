Drainville | Remboursements aux voyageurs : «Une entente avec les compagnies aériennes avant Noël»

« Il va falloir qu'Air Canada accepte de changer sa politique de remboursement. C'est supposé être 100%, mais il faudra voir. Ils ne sont pas intéressés, les actionnaires et les dirigeants de ces entreprises à nous rembourser, mais on a le gros bout du bâton comme contribuables. Marc Garneau parle en notre nom, c'est notre argent et nos impôts. »