États-Unis divisés | François Legault souhaite un apaisement des tensions

«Ça montre, entre autres, une grande anxiété économique. Beaucoup de citoyens se posent des questions sur leur emploi, notamment les emplois payants. Rappelons que partout en Amérique du Nord, les emplois dans le secteur manufacturier sont plus payants que la moyenne des emplois. Dans le discours de M. Trump, il a beaucoup parlé de ses échanges avec la Chine pour rapatrier une partie du secteur manufacturier. C’est une grande préoccupation et on peut appliquer la même chose ici au Québec»