Mesures sanitaires assouplies à Montréal? | «La bataille n’est pas gagnée à Montréal»

«Ce n'est pas une science exacte, il n'y a pas de guide des opérations sur comment gérer une pandémie. Mais je peux vous rassurer qu'à chaque jour, je remets en question les décisions qu'on a prises. J'accepte les conseils de tout le monde. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de faire mon possible pour prendre les meilleures décisions pour le bien de l'ensemble des Québécois et de trouver cet équilibre entre sauver des vies et offrir une qualité de vie acceptable à l'ensemble des Québécois»