Drainville | «Une présidence Biden, ça va changer quoi pour nous?»

« Ça va faire du bien à notre santé mentale; de ne pas être obligé de se faire bombarder quotidiennement par les tweets du président américain. On ne va pas s'ennuyer de la danse du bacon quotidienne de Trump sur Twitter (...) Souvent, il prenait ses décisions de manière tout à fait imprévisibles; on ne voyait pas venir le coup. Je ne suis pas en train de dire que Biden, ça va être l'amour perpétuel, pas pantoute (...) Il va y mettre la forme, mais ça ne fera pas moins mal à nos industries que quand c'était Trump qui nous imposait le même tarif. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. »