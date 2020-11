Revue de presse | Ce qu'il faut savoir sur la situation, mercredi matin, aux États-Unis

Avec toutes les nouvelles qui sont entrées dans la nuit de mardi à mercredi, Paul Arcand pouvait dresser un portrait sommaire de la situation des élections américaines.

«Vous allez me demander ce matin qui est le vainqueur de cette élection? Il n'y a pas de résultat final. On ne sait toujours pas qui sera le prochain président des États-Unis (...) Techniquement, l'un ou l'autre peut gagner. On continue de faire le décompte. ».

Si, mercredi matin, Joe Biden menait au collège électoral avec 224 votes (il en faut 270) contre 213 pour le président Trump, le correspondant aux États-Unis pour le 98.5, Richard Châteauvert, décrivait les grands enjeux qui peuvent toujours faire pencher l'élection en faveur de l'un ou l'autre des candidats.