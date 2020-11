Élections aux USA | La Floride sera-t-elle au coeur du changement et autres points à surveiller

Les Américains doivent se choisir un président et les premiers résultats des élections sont attendus en début soirée.

La moyenne des sondages nationaux donnent une avance de huit points à Joe Biden.

La course est cependant beaucoup plus serrée dans les États-pivots, dont les résultats seront déterminants.

Donald Trump doit conserver la Floride s'il veut demeurer en poste pour quatre années supplémentaires.

Charles-Philippe David, professeur titulaire de science politique et président de l'Observatoire sur les États-Unis ainsi que Richard Châteauvert, journaliste et correspondant à New York, commentaient mardi matin au micro de Paul Arcand.