Loi 21 sur la Laïcité de l'État | Début de la contestation judiciaire

«Il y a un enjeu de protection de liberté de conscience des parents et des élèves, d’où l’interdiction du port des signes religieux pour les enseignants dans les écoles publiques. Mais en même temps, le législateur a décidé de trouver un équilibre entre le libre exercice religieux de certains et cette protection pour les élèves. Et cet équilibre que le législateur a décidé de fixer, c’est de permettre le port des signes religieux dans les écoles privées, ce qui permet quand même à cette dame d’enseigner»