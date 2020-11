Intentions de vote pour la présidentielle américaine | «Est-ce qu’on sous-évalue les partisans de Trump?»

«Ce sera une soirée électorale électrisante, mardi. […] C’est serré. De toute façon, une élection renferme toujours des surprises. Est-ce qu’on sous-évalue les partisans de Trump, ceux qui sont gênés de voter pour lui? Cela dit, il y a une différence fondamentale dans cette élection, par rapport à celle de 2016 : Mme Clinton menait par 3 % dans les sondages avant l’élection, tandis que Biden est en avance de plus de 8 points, au niveau national. Il est aussi en avance dans six des États clés. [...] On connaît déjà le résultat du vote dans environ 40 États sur 50. Il reste ainsi une dizaine d’États clés, dont la Floride, la Caroline du Nord et l’Arizona. Jusqu’à maintenant, la tendance est très à l’avantage de Joe Biden.»