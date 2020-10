Bobby Orr, Jack Nicklaus, Brett Favre | De grandes vedettes sportives appuient Trump

Trois icônes de leurs sports respectifs ont pris position de façon décisive à quelques jours des élections américaines.

Si certains se rangent en silence derrière Donald Trump, Bobby Orr, Jack Nicklaus et Brett Favre ont décidé de le faire publiquement.

Orr, l’ancienne grande vedette des Bruins de Boston, un Canadien vivant maintenant aux États-Unis, a acheté une page complète dans le journal l’Union Leader pour appuyer son candidat de choix.

Selon lui, être président n’est pas un concours de popularité et il faut regarder plus loin que les impressions générales. Il estime que Trump a tenu promesse dans plusieurs dossiers et qu'il a été là pour les Américains de tout type.

Nicklaus, le légendaire golfeur ayant le plus grand nombre de titres du grand chelem de son sport, abonde dans le même sens. Dans un Tweet publié jeudi, il s’est dit déçu de la façon dont le président a été attaqué, et ce, depuis les tout débuts. Selon lui, Trump est un patriote qui a encouragé des politiques qui ont eu un impact positif pour le peuple.

Finalement, Brett Favre, l’ancien quart vedette de la NFL, a aussi déclaré son appui pour Trump.

« Je vais voter pour ce qui rend ce pays incroyable, la liberté de parole et de religion et aussi le second amendement à la constitution. Je suis derrière les Américains qui travaillent fort, la Police et nos forces armées. Nous sommes libres de nos choix dans ce pays et c’est pourquoi je vais voter pour Donald Trump. »