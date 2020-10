Référendum d'octobre 1995 | «Je trouve cet événement douloureux» -Bernard Drainville

«Lors du référendum, les Québécois ont choisi le confort et la sécurité. Je le comprends, mais je trouve ça dommage. J’aurais voulu qu’on ait le courage, l’audace et la confiance de dire OUI, ce jour-là. Bien entendu, l’indépendance aurait été difficile à court terme. Or, on se serait facilité la vie dans le futur… Aujourd’hui, on a perdu une bonne partie de notre rapport de force avec le Canada. [...] En raison des propos tenus par Jacques Parizeau, le Québec s'est retrouvé sur la défensive au lieu d'en sortir fort par rapport à Ottawa. Avec de tels résultats, un troisième référendum était même possible. [...] Mais, Parizeau a détruit ce rapport de force. Le mouvement souverainiste a dû se défendre, accusé d'être porteur d'un projet xénophobe... Le fondement moral du mouvement a été discrédité.»