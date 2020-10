Drainville | L’industrie hôtelière et l’aide promise par Québec... qui n’arrive pas

Si on regarde le taux de satisfaction encore très élevé à l'endroit du gouvernement de François Legault, il semble mal avisé, ces jours-ci au Québec, de critiquer la gestion de la pandémie et de la crise économique et sociale qu'elle provoque.

Si le chroniqueur politique Bernard Drainville se réjouissait du fait que l'équipe Legault poursuit ses démarches afin de devenir un fournisseur stratégique de minéraux pour nos voisins américains, il notait que sur le terrain, plusieurs acteurs de l'industrie déplorent le manque d'appuis, dont le ceux du secteur hôtelier.