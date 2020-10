Drainville | La fête de Noël est-elle devenue un enjeu fédéral-provincial?

« Legault a pincé Trudeau. Il l'a chargé sur sa gestion de la pandémie. Il a dit: M. Trudeau qui veut gérer les CHSLD , qu'il s'assure donc de bien et de mieux gérer les frontières (...) Visiblement, Legault était préparé (...) Pourquoi il est sorti sec et cassant? La réponse qui m'est revenue de Québec, c'est: Écoute bien, ce n'est pas Trudeau qui va décider ce qu'on va faire à Noël (...) On ne va pas se faire faire la morale par Trudeau, c'est assez, occupe toi de tes affaires. Qu'il s'occupe des frontières, qu'il s'occupe de l'argent, de l'approvisionnement en matériel médical et qu'il s'occupe des vaccins et qu'il nous laisse nous occuper du reste. L'esprit de Noël entre Québec et Ottawa, ce n'est pas au mieux présentement. »