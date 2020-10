Paul Arcand reçoit Nathalie Normandeau | «On m'a volé 4 ans et demi de ma vie»

« Les députés avaient peur de Robert Lafrenière (...) C'est District 31, c'est un film de série B. (...) Ce n'est pas le dénouement que je souhaitais. Je voulais un procès (...) Le DPCP s'est objecté à m'accorder un procès séparé. J'ai fait tout ce qu'il fallait humainement et judiciairement parlant pour accélérer les procédures, pour être entendue et, malgré tout, on m'a privé d'un droit fondamental. »