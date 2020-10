Drainville | «J'aime le fait qu'on n'a pas tout fait ça pour rien le mois dernier»

« J'aime le fait qu'on n'a pas tout fait ça pour rien le mois dernier (...) Si on était capable de se rendre à Noël en ayant à peu près le contrôle de la courbe, je pense qu'on va être fiers de nous autres. Si d'échéances en échéances, on s'aperçoit que nos efforts donnent des résultats, on va puiser là-dedans et continuer jusqu'au jour où on aura un vaccin. »