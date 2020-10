Effort supplémentaire demandé aux Québécois | «Il faut persévérer»

Alors que la grisaille de l’automne s’empare du Québec, les Québécois ont de plus en plus de difficulté à respecter les mesures sanitaires plus restrictives imposées par le gouvernement Legault pour enrayer la deuxième vague de COVID-19.

En entrevue avec Patrick Lagacé, Roxane Borgès Da Silva, professeur à l’École de santé publique de l'Université de Montréal, a expliqué pourquoi il fallait continuer de persévérer.