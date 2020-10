Drainville | Éric Duhaime se donne 28 jours pour se proposer comme chef conservateur au Québec

Le chroniqueur Bernard Drainville se disait troublé par le récent sondage CROP qui révèle «qu'un Québécois sur cinq dit croire à l'une ou l'autre des théories du complot».

«Tu as 20% des Québécois qui croient que la pandémie a été inventée pour donner plus de pouvoirs aux policiers, pour réduire les libertés. Tu as 25% des Québécois qui affirment être totalement ou en partie d'accord avec la thèse conspirationniste de QAnon à l'effet qu'il y a un État profond contrôlé par une clique élitiste qui serait impliqué dans le satanisme et la pédophilie.»

Dans la foulée de ce sondage, le chroniqueur politique du 98.5 avisait les auditeurs du 98.5 de surveiller ce que prépare Éric Duhaime, animateur à l'antenne de Radio X, à Québec.