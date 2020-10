Les New-Yorkais se pressent pour voter | «C’est beau à voir»

«C’est incroyable. Ça fait 26 ans que je suis ici et je n’ai jamais vu des élections comme celles-ci. Le vote par anticipation a déjà commencé depuis quelques semaines. 55 millions de personnes ont déjà voté. Dans l’État de New York, le tout a débuté samedi. En matinée, j’ai vu une longue file d’attente… Pour certains bureaux de vote, l’attente était de quatre heures. En tout cas, c’est beau à voir. On va probablement battre un record établi en 1908.»