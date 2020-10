Permis obligatoire pour les motoneiges et les VTT | «En dix ans, le bilan est désastreux»

Le gouvernement Legault a déposé jeudi un projet de loi pour encadrer de manière plus stricte la pratique de la motoneige et du véhicule tout-terrain (VTT).

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a en effet déposé le projet de loi 71 qui vient encadrer rigoureusement la circulation de ces véhicules très performants et de plus en plus nombreux au Québec.

Notamment, il faudra avoir au moins 16 ans pour suivre une formation afin de conduire ce type d’engin.

Par ailleurs, des limites de vitesse seront désormais imposées.

La conduite avec les facultés affaiblies sera également interdite.

Depuis une dizaine d’années, le VTT et la motoneige ont causé 581 morts et 6237 hospitalisations.

Vendredi matin, M. Bonnardel a indiqué que ce «bilan est désastreux».

«Malheureusement, dans soixainte pour cent des accidents impliqués, l'alcool était en cause.»