Drainville | Singh a sauvé Trudeau: « Pas besoin d'être majoritaire, on l'est déjà avec Jagmeet »

« Pas besoin de prendre le risque de perdre le pouvoir en allant en élection. Moi, j'ai fait partie d'un gouvernement qui s'est déclenché et qui a perdu. La grande leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est quand t'as le pouvoir, garde-le. Les libéraux l'ont le pouvoir présentement et, visiblement avec ce qui s'est passé, ils peuvent à tout moment menacer Jagmeet d'une élection et si le NPD et Jagmeet continuent de rester faibles dans les sondages comme c'est le cas présentement, les libéraux pourraient faire un bout comme ça. »