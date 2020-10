Bientôt en élection? | «Il y a une grosse partie de poker qui se déroule à Ottawa» -Bernard Drainville

« C’est dans l’air et les libéraux sont sérieux parce qu'ils regardent ce qui se passe ailleurs là où il y a eu des élections au cours des dernières semaines, dans les derniers mois (...) Les citoyens, en temps de pandémie, votent pour la stabilité. Je suis convaincu que les stratèges libéraux se disent: on a une fenêtre. On ne veut pas porter l'odieux de déclencher, on veut faire porter l'odieux aux conservateurs. Mais, s'ils ont une chance d'y aller (en élection), je pense que les libéraux vont y aller. Ils vont la saisir. »