Négociations avec les infirmières | «Je suis prêt à faire des efforts financiers pour réduire la surcharge de travail» - François Legault

«On a un réseau de la santé à bout de souffle. Je comprends la fatigue et la frustration des infirmières. On avait promis en campagne électorale qu'il n'y aurait plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais comme vous le savez, on est dans une situation spéciale. On a beau essayer d'afficher des postes d'infirmières, ils ne sont pas comblés. Ce n'est pas comme les préposés, on ne peut pas former en quelques mois des infirmières. Même avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas régler le problème du manque d'infirmière»