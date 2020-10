Crise à l'Université d'Ottawa | « On assiste à une espèce de dérive » -Dominique Anglade

« On assiste à une espèce de dérive parce que, dans une université, on veut s'assurer d'être capable d'avoir la liberté de débattre, la liberté d'expression (...) qui viennent aussi avec des responsabilités. Quand tu utilises le mot nègre, tu ne peux pas l'utiliser pour insulter, pour humilier, pour inciter à la haine, mais pour raconter une historique, pour raconter le mouvement de la négritude, l'évolution des choses. (...) Je comprends aussi que c'est un mot qui est chargé émotivement (...) Les mots ont un sens, mais il ne faut pas qu'on arrive qu'on ne soit plus capable d'utiliser les vrais mots sinon on ne sera pas capable d'évoluer ensemble et d'avoir un dialogue constructif. Je ne pourrai jamais cautionner la censure. »