Le chroniqueur politique Bernard Drainville dévoilait, mardi matin, qu'une annonce du gouvernement va faire miroiter le prolongement du REM dans l'axe du boulevard Taschereau vers Longueuil.

On demandera à la Caisse de dépot et placement de vérifier la faisabilité et les coûts et faire rapport aussi tôt qu'en 2021.