Drainville | CHSLD Marcelle-Ferron de Brossard: «Ça fait au moins deux semaines que les premières éclosions sont apparues»

Alors que les instances gouvernementales provinciales et fédérales tendent à se rejoindre sur le fait que, avec autour de 1000 cas par jour, la situation semble maintenant «contrôlée» à Montréal et à Laval, on est toujours inquiet des éclosions de COVID-19 en Montérégie et dans la Capitale nationale.

À cet effet, le CHSLD le plus touché du Québec n'était pas répertorié dans la liste du ministère de la Santé jusqu'à dimanche: la situation au CHSLD Marcelle-Ferron à Brossard n'a été signalée qu'après des questions de Radio-Canada.