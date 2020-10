«Je n’accepterai pas qu’on salisse mon intégrité» -Martin Prud’homme

«Durant l’été 2020, le procureur du gouvernement a indiqué à mes avocats que mon retour à la direction de la SQ était une fin de non-recevoir. Non seulement ça, il a précisé que je ne pourrai plus jamais travailler au gouvernement du Québec. Ce qu’on m'explique alors, c’est que je dois annoncer ma retraite et qu’à ce moment, on va arrêter le processus disciplinaire à mon endroit… On attaquait donc mon intégrité. C’était plus facile que de me destituer, puisque cela nécessite un vote au deux tiers des députés à l’Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que je vais faire… Je suis encore directeur de la SQ... Je n’accepterai pas qu’on salisse mon intégrité. Le gouvernement me connaît très mal…»