Processus de destitution de Martin Prud’homme, directeur de la SQ | «Ça pue de A à Z !»

«On lui reproche d’avoir fait un appel à la directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Annick Murphy. Il a fait cet appel 16 mois avant la plainte. C’est quand même étonnant pour quelqu’un qui se dit bousculé et traumatisé par un appel… Donc, on le suspend et on déclenche une enquête criminelle, qui a trainé. La conclusion de celle-ci : Martin Prud'homme a été blanchi. […] Cela dit, ce n’était pas suffisant. La machine bureaucratique a décidé de lui faire une job de bras. On a alors créé un comité, qui doit faire une recommandation au gouvernement. Ce comité a rencontré Martin Prud'homme durant quatre heures. Il n’a pas posé une maudite question durant le processus… M. Prud’homme a demandé de présenter des témoins, mais le comité a refusé. On n’a pas respecté ses droits… C’est un congédiement déguisé par le gouvernement du Québec!»