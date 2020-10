Campagne anti-mesures sanitaires visant les députés québécois | «Il y a beaucoup de gens qui prétendent qu’ils peuvent désavouer les députés et procéder à des arrestations citoyennes»

«On a fait une analyse des médias sociaux depuis janvier pour voir ce qui se passait avec les discours complotistes au Québec et on voit vraiment un très fort lien avec des idéologies politiques comme la droite qui essaie de ramener ce discours vers leurs idéologies. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte qu’ils embarquent aussi dans des mouvements qui prônent une vision de l’extrême droite très violente où on parle justement d’arrestations citoyennes ou des menaces de coup d’État à l’Assemblée nationale ou chez le docteur Arruda directement. Ce discours est vraiment inquiétant»