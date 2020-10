Gaudreau poursuivra-t-il avec Plamondon? | « La course a laissé des traces; ces deux-là ne s'aiment pas» -Bernard Drainville

« Gros défi pour Paul St-Pierre-Plamondon. Il va devoir se faire rassembleur et ce ne sera pas évident (...) J'ai parlé aux deux camps. J'ai vérifié dans le camp de Gaudreau si ça l'intéresserait d'être chef parlementaire? La réponse que j'ai eue du camp Gaudreau, c'est qu'il n'en est pas question, parce que ça ne lui tente pas de faire ça pour Paul St-Pierre Plamondon. Oh Boy! La course a laissé des traces. Ces deux-là ne s'aiment pas. »