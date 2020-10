Une journaliste propose un documentaire titré «Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir»

«Melania Trump a beaucoup plus d’influence politique qu’on pense au sein du camp conservateur. Je n’aime pas qu’on mette les gens dans des petites boîtes, souvent remplies de clichés. J’ai tenté, pendant plusieurs mois, d’en savoir davantage sur Melania Trump. On la voit toujours avec ses belles robes, ses talons hauts et son visage parfait, mais on l’entend très peu. Visiblement, elle a une véritable influence sur son mari, qui a 24 ans de plus qu’elle. Melania a toujours été là dans les moments difficiles...»