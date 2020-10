Paul St-Pierre Plamondon élu chef péquiste | «Le PQ, c'est plus qu'un parti politique, c'est une longue quête»

«On doit rebâtir le camp du oui. Le Québec doit devenir un pays. Les gens du PQ ont choisi un changement au sein du parti. Le PQ, c'est plus qu'un parti politique, c'est une longue quête pour avoir un pays. Ça prend de l'esprit d'aventure... Je me retrouve avec une grande responsabilité d'être chef du Parti québécois. Comme chef, je veux incarner cet esprit d'aventure, ce sentiment de fierté et de liberté.»