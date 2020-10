COVID-19 | Les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska et Drummond passent en zone d’alerte rouge

Toujours inquiet par la situation critique liée à la COVID-19 au Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé jeudi que trois nouvelles régions voyaient leur niveau d’alerte passer au rouge.

Dès samedi soir à minuit, toutes les salles à manger des restos, les bars, les théâtres et les centres de conditionnement physique des MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska et Drummond devront fermer leur porte.

Quant aux écoles, elles auront un peu plus de temps pour réorganiser l'horaire des élèves puisque le gouvernement leur donne jusqu'à mercredi soir, minuit, pour se conformer aux règles sanitaires plus strictes des zones rouges: port du masque pour les élèves du secondaire, élèves de secondaire IV et V à l'école une journée sur deux.