Drainville | Les Premières nations décident de frapper le gouvernement Legault là où ça fait mal

Alors que la pandémie de COVID-19 s'empare de la majeure partie de la couverture médiatique, le chroniqueur politique Bernard Drainville ne manque pas de suivre l'autre dossier explosif qui occupe la scène depuis une dizaine de jours: la grogne des Premières nations.

On a vu maintes réactions aux propos racistes à leur endroit dans le réseau hospitalier et exposés au su et au vu des Québécois et il y a aussi les tensions qui existent dans plusieurs régions au chapitre de la chasse.

Jeudi matin, Bernard Drainville, précisait que «trois Premières nations attaquent présentement le projet de François Legault de faire du Québec la batterie verte du Nord-est américain».