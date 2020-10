Pour casser la 2e vague de COVID-19 | «Mon message est clair : on reste chez nous!»

«Mon objectif, ce n'est pas d'être populaire, mais de sauver le réseau de la santé. Mon message est clair: on reste chez nous. On va à l'école, on va travailler, mais sinon, on reste chez nous. Je suis convaincu qu'on est capable de casser cette deuxième vague. Ce n'est pas le temps de se décourager et d'être négatif. Je dis à tout le monde: courage et merci pour votre collaboration»