Nier le racisme systémique envers les Autochtones | Une position «intenable» pour Legault, selon ce qu'entend Bernard Drainville

Si le premier ministre du Québec François Legault a présenté ses excuses à la suite du décès de Joyce Echaquan, cette mère autochtone morte dans un hôpital sous les injures du personnel soignant, il ne s'est toujours pas rendu jusqu'à dire qu'il y a du racisme systémique au Québec.

Selon le chroniqueur politique du 98.5, Bernard Drainville, de plus en plus de ministres et députés de la CAQ estiment que cette position est «intenable».