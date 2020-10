Pourquoi le Québec a-t-il encore les plus hauts taux de coronavirus au Canada?

«On sait présentement qu’à Montréal la semaine passée, le quart des éclosions et le tiers des cas avaient lieu dans les écoles. En France et en Angleterre, c’est dans le milieu scolaire qu’on recense le plus de cas. On a annoncé le masque en classe hier. On aurait pu faire ça avant. L’Ontario l’a fait dès le début de la rentrée scolaire et les grandes villes en Alberta et en Colombie-Britannique l’ont fait aussi. L’application de traçage, on a attendu deux mois avant de l’autoriser. C’est impardonnable»