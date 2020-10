Drainville | L'application lancée tardivement: «Legault tenait beaucoup à ce que ce soit une application québécoise»

Alors que tous les indicatifs pointent vers l'annonce d'une journée record de nouveaux cas, mardi, depuis la veille, les Québécois sont invités à télécharger l'application Alerte Covid sur une base volontaire.

Au lendemain de l'annonce de François Legault, le chroniqueur Bernard Drainville cherchait, en vain, les premiers impacts et se questionnait principalement sur ces mesures qu'ils jugent tardives.

«Pour le moment, on me dit qu'on n'a pas les chiffres de ceux qui ont téléchargé l'application, peut-être un peu plus tard, mardi, lançait-il.