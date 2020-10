Zones rouges | Les élèves du secondaire devront porter le masque en classe

Besoin de personnel

Le ministre Roberge a également indiqué qu'il était à la recherche de 2000 personnes prêtes à venir donner un coup de main au niveau de l'entretien ménager, de la désinfection et de la surveillance des élèves dans les écoles du Québec.

Une plateforme web «Je réponds présent» a d'ailleurs été mise en ligne pour effectuer ce recrutement.

Le ministre Roberge a aussi annoncé qu'une présence policière accrue autour des écoles sera observée au cours des prochains jours, afin de sensibiliser les jeunes à l'importance du respect des consignes sanitaires.

Protocole d'urgence pour les cégeps et universités

La ministre de l'Enseignement supérieure, Danielle McCann, a indiqué que pour la période du 8 au 28 octobre, les cégeps et universités en zones rouges devaient appliquer leur protocole d'urgence.

Afin de limiter la circulation sur les campus, les cégeps et universités doivent opter le plus possible pour l'enseignement à distance.

Les activités de socialisation sur les campus sont désormais interdites.