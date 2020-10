Soutien financier pour les entrepreneurs en zone rouge | Québec accordera un prêt «pardonnable» pouvant atteindre 15 000 $

D'autres précisions

M. Legault a également tenu à apporter des précisions quant à certaines idées véhiculées dans la population.

CHSLD: la situation est sous contrôle. Seulement 16 CHSLD ont quelques résidents infectés. Si on prend tous les milieux de vie des personnes âgées (CHSLD, RPA, RI et autres), on dénombre un total de 287 personnes infectées. Donc, des 900 cas recensés par jour, ils ne se trouvent pas tous en CHSLD.

Tests de dépistage: avec plus de 30 000 tests de dépistage et analyses par jour, le premier ministre soutient que le Québec en fait le plus au Canada si on tient compte du ratio en pourcentage de la population. Mais il admet qu'il est inacceptable que certaines personnes doivent attendre plusieurs jours pour recevoir leur résultat. Il a indiqué que le gouvernement travaillait à améliorer la rapidité dans les laboratoires.

Équipements de protection individuelle: selon le PM, le Québec possèdes des masques, des gants et des blouses pour encore plusieurs mois. Il a ajouté qu'il ne fallait pas s'inquiéter d'autant plus qu'on en fabrique maintenant ici.

Écoles: M. Legault assure qu'il suit les recommandations de la santé publique et que jusqu'à maintenant, le port du masque en classe n'est pas nécessaire.

MERCI aux Québécois!

En terminant, François Legault a remercié tous les Québécois pour leur confiance puisque ça fait deux ans, jour pour jour, qu'il a été élu à titre de premier ministre du Québec.