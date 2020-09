Décès de Joyce Echaquan | «C’est trop important pour faire de la politique sur le dos de cet événement» - Ian Lafrenière

«Je suis venu en politique pour faire de la politique autrement et j’espère que ce genre de geste, on va le traiter tous les partis confondus ensemble. C’est trop important pour faire de la politique sur le dos de cet événement. Ce qui est arrivé hier, ça témoigne d’un manque d’éducation et de connaissance dans notre société. Quand on parle de réconciliation, il faut apprendre à se connaître mutuellement. Alors, on a beaucoup de travail à faire. Je tends la main à mes collègues des différents partis. On l’a fait dans la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs. On a réussi à travailler ensemble sans aucune partisannerie et c’est comme ça qu’on arrive à de beaux résultats. J’ai plusieurs amis de la communauté atikamekw qui m’ont appelé ce matin et ils veulent qu’on travaille ensemble et c’est ça qu’on va faire. Miikwetc»