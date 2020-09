Interventions policières en temps de COVID | «Les Québécois sont prêts à la méthode ferme» -Bernard Drainville

François Legault annoncera à 17h, mercredi, la stratégie pour modifier les règles en vigueur afin de permettre aux policiers d'intervenir plus promptement et efficacement envers « les insouciants et les récalcitrants ».

Le chroniqueur politique Bernard Drainville, qui confirmait qu'un décret devra d'abord être adopté en Conseil des ministres en matinée (11h), avançait qu'il ne sera pas question que les policiers entrent dans les maisons sans mandat, mais qu'on allait pousser le «télé-mandat».