Niveau d’alerte rouge à Montréal | «Si les personnes anti-masque ne sont pas prêtes à faire un effort collectif, on va agir» - Valérie Plante

«Faut être conséquent. De la même façon pour les Tam-tams. Les images que j’ai vues en fin de semaine, j’étais outrée. Et les chiffres démontrent qu’il y a eu beaucoup de fêtes derrière les portes closes. Il faut qu’on se responsabilise individuellement et collectivement. On a un mois et on se donne toutes les chances de notre côté. Et si les personnes anti-masque ne sont pas prêtes à faire un effort collectif, on va agir. Les forces policières vont être plus présentes et on va agir en conséquence»