« C'est un appel à la solidarité et ça ne pogne pas bien fort » | Bernard Drainville parle de «constat d'échec» du gouvernement

« Est-ce que les Québécois vont suivre Legault cette fois-ci? C'est beaucoup moins clair. On sent beaucoup moins d'empressement dans la population. Le vrai test, ça va être les maisons. Tu dis aux Québécois: vous allez devoir accepter de ne vivre qu'entre conjoints et avec vos enfants. C'est le confinement à la maison pour la vie sociale et ils font ça pour sauver la vie économique et la vie scolaire. C'est le contrat social qu'ils nous ont proposé, lundi (...) C'est un appel à la solidarité et ça ne pogne pas bien fort. »