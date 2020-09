2e vague de COVID-19 | Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches passent en zone d’alerte «rouge» pour 28 jours

«J’ai un peu le cœur gros aujourd’hui. On a regardé les résultats en fin de semaine et le nombre de cas qui augmente de façon importante. Les chiffres sont sans appel. On doit prendre nos responsabilités et on doit prendre des décisions difficiles. On peut penser que dans les prochaines semaines, ça va vouloir dire des augmentations importantes des hospitalisations et des décès. La situation est critique et on doit agir maintenant dans l'intérêt de tous les Québécois»