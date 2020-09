Biographie intitulée Au-delà du pouvoir | «C’est encore un ''boys club''» - Pauline Marois

«C’est encore un ''boys club''. C’est comme s’il fallait prouver doublement qu’on était capable de faire les choses. C’est comme si on avait un doute sur nos capacités de prendre en charge de lourdes responsabilités. On craignait notre fragilité, alors que s’il y a quelque chose qu’on peut constater dans la vie, c’est que les femmes sont souvent très fortes physiquement, moralement et psychologiquement. C’était comme un double standard qu’on appliquait. Ce n’était vraiment pas facile. J’avais deux diplômes, un bac en service social et une maîtrise en administration et j’avais des collègues qui avaient une formation beaucoup moins élaborée que moi et qui avaient moins d’expérience sur le terrain, parce que j’avais quand même dirigé un CLSC, mais c’est comme si nous étions moins talentueuses et moins capables qu’eux de faire le job. Ça, je l’ai senti. Surtout au début, mais ça s’est calmé par la suite, quand j’ai pris ma place et défendu mes dossiers»