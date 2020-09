Un reconfinement est-il dans les plans? | «C’est la dernière affaire que je veux faire» - François Legault à Paul Arcand

«Bien honnêtement, la priorité c’est la pandémie. Nous verrons s’il y a matière à tenir une commission d’enquête plus tard. Il y a déjà trois enquêtes menées actuellement à propos de la crise dans les CHLSD du Québec. Depuis plusieurs années, on manquait au moins 10 000 employés dans le réseau, sur 46 000 personnes nécessaires. Désormais, 21 000 personnes ont mis l’épaule à la roue. La situation est totalement différente par rapport à mars. Nous savions à la CAQ qu’il manquait énormément de travailleurs lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Mais, il était impossible d’engager tout ce personnel d’un coup. Cela dit, on aurait dû augmenter les salaires plus rapidement... Face à cette crise dans les CHSLD, je me sens coupable, oui. Nous devons tous nous sentir coupables.»