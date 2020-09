«Si tu veux présenter un programme électoral, ben va-t'en en élection» -Bernard Drainville à Justin Trudeau

« Trudeau dit: je veux créer un système de garderies pan-canadien, un programme d'assurance-médicaments pan-canadien, un nouveau cadre pan-canadien pour les soins aux ainés. Mais, quelle est la valeur de toutes ces belles propositions si tu ne me dis pas comment tu vas payer pour ça? Il n'y a rien sur les revenus. Tu ne peux pas gérer un pays comme ça (...) Il dit ''En faire moins finirait par coûter beaucoup plus. C'est comme ça qu'il règle la question des revenus. Ce n'est pas une explication et ce n'est pas sérieux. »