Bagarres dans la LHJMQ | «Il n’est pas question de maintenir le statu quo» -Isabelle Charest

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, fragilisée financièrement par la pandémie, n’est pas prête à interdire les bagarres, même si elle risque de perdre un fond d’urgence gouvernemental de quelque 20 millions $.

La ministre déléguée à l’Éducation Isabelle Charest, elle-même une ancienne sportive de calibre olympique, n’est pas vraiment contente. Elle a demandé au circuit québécois d’enrayer de plus en plus les bagarres. La LHJMQ a voté sur la question la semaine dernière… et le circuit a voté pour un statu quo.

En conversation avec Patrick Lagacé et Philippe Cantin à l’émission Le Québec maintenant, la ministre Charest a été limpide.

« Une de mes priorités, c’est que les athlètes évoluent dans un milieu sain et sécuritaire », a dit la ministre.

« La LHJMQ, qui est une ligue de développement, a une certaine responsabilité à assumer quant au contexte qu’ils mettent en place pour les joueurs et quant au message qu’ils envoient. On connait en 2020 les enjeux avec les coups à la tête.