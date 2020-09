Bars, restaurants et microbrasseries | Interdiction de servir de l’alcool après minuit

Dans son point de presse jeudi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé a clarifié que tous les bars, restaurants et microbrasseries ne pourront plus servir de l’alcool après minuit.

Le ministre a fait le point sur la hausse de nouveaux cas de COVID-19 au cours des derniers jours.

Lors de la dernière semaine, on a recensé une moyenne de 300 nouveaux cas par jour, ce qui représente 30 cas par million d’habitants. En comparaison, la France compte 150 cas par millions d’habitants.

Prudence au cours du week-end

M. Dubé a de nouveau demandé à la population québécoise d’être prudent, notamment durant le week-end, afin de maintenir au plus bas la hausse des cas.