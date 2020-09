COVID-19 et messages du gouvernement Legault | «Leur objectif, c'est de nous faire peur» -Bernard Drainville

« Les messages en provenance du gouvernement Legault étaient franchement un peu déconcertants, un peu déstabilisants pour ne pas dire inquiétants. Fitzgibbon dit que reconfiner serait un désastre. C'est vrai, mais ce n'est pas à lui de me dire ça, ce n'est pas au ministre de l'Économie de me dire ça. Ce que j'attends d'eux, c'est que ça se peut que la situation se détériore; on va tout faire pour éviter les confinements, on va gérer ça avec toutes nos compétences, toute notre énergie et on sera prêt à tous les scénarios. Il faut envoyer un message de confiance (...) Leur objectif, c'est de nous faire peur. »